- Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, a spus joi la Digi24 ca cei care susțin ca noul coronavirus, care a omorat deja peste 300.000 de oameni, nu ar exista, nu are nicio legatura cu bunul simț ci „frizeaza alte aspecte”:"Chestiunea legata de faptul…

- Alexandru Rafila le raspunde, astfel, celor care susțin ca noul coronavirus, care a omorat deja peste 300.000 de oameni, nu ar exista. „Chestiunea legata de faptul ca virusurile in general nu exista funcționeaza de mult. Inclusiv cand a inceput epidemia de rujeola in urma cu patru ani in Romania au…

- Medicul susține ca aceeași situație a fost și in urma cu patru ani, cand a inceput epidemia de rujeola. De asemenea, acesta susține ca aceste boli existenta și sunt transmisibile. Citește și: Alexandru Rafila: Nu este vorba de termoscanare. Este vorba despre masurarea temperaturii. Firesc…

- Așa cum s-a comunicat oficial, 37,3 este valoarea care ne va permite in perioada starii de alerta sa intram in institutiile publice, in magazine sau sa mergem la lucru. Toate firmele și companiile, de stat sau private, precum si institutiile menționate sunt obligate sa ia masuri pentru verificarea temperaturii…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, duminica, la Europa FM, ca in Romania va fi demarat un studiu de seroprevalența la nivel național, dupa 1 iunie.Testarea nationala ar urma sa se faca in colaborare cu Organizatia Mondiala a Sanatatii.”Noi avem o testare pe care o facem, in colaborare cu Institutul…

- Inițiativa a fost lansata de Organizatia Mondiala a Sanatatii si de alte instituții din domeniu. Teledonul, organizat de Comisia Europeana, a fost deschis statelor, organizatiilor, filantropilor, dar si celebritatilor din lumea intreaga.

- 423 de persoane intrate in izolare la domiciliu in Prahova, in doar 24 de ore Violeta Stoica Daca unii dintre tinerii din Romania se cred invincibili in fața noului coronavirus, situația de la nivel național, valabila ieri la pranz, arata ca aproape trei sferturi dintre cazurile confirmate erau persoane…

- Polonia intentioneaza sa decreteze starea de urgenta epidemica in contextul raspandirii coronavirusului, a comunicat, joi, Ministerul polonez al Sanatatii.Guvernul Poloniei urmeaza sa instituie starea de urgenta epidemica, a declarat joi Lukasz Szumowski, ministrul polonez al Sanatatii, informeaza…