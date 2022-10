Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1% din cele 30 de milioane de pastile de iod achiziționate de Ministerul Sanatații au fost ridicate din farmacii. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca nu e vorba despre un eșec al campaniei de informare, ci de mentalitate. Nu avem o mentalitate de prevenție, a spus el.

- Doar 3% dintre romani au ridicat din farmacii pastilele de iod Alexandru Rafila. Foto: Arhiva. Doar 3% dintre români au ridicat din farmacii, pâna la finalul lunii trecute, pastilele de iod oferite gratuit de Ministerul Sanatații. În contextul complicat…

- Ministerul Sanatatii vine cu precizari dupa iesirea lui Alexandru Rafila privind distribuirea pastilelor de iod. Distribuirea de pastile de iodura de potasiu se face in scopul administrarii la populatia de pana in 40 de ani numai in caz de expunere dupa un incident nuclear, precizeaza Ministerul Sanatatii.…

- A. Rafila indeamna romanii de pana in 40 de ani sa ridice pastilele de iod Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. FOTO: gov.ro Autoritatile sanitare din tara noastra îndeamna toate persoanele de pâna în 40 de ani sa se prezinte la medicul de familie pentru a primi retetele…

- INVITATIE.. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis prin intermediul presei ca totii romanii cu varsta sub 40 de ani trebuie sa mearga sa isi ridice pastilele de iodura de potasiu. Declaratia vine in conditiile in care fortele ruse au bombardat din nou centrala nucleara de la Zaporojie, din…

- Ministerul Sanatații face precizari, luni seara, despre pastilele cu iod, dupa ce ministrul Alexandru Rafila a fost criticat de medicii de familie pentru ca a indemnat populația sa-și ridice „cat mai repede” din farmacii acest medicament, necesar in cazul unei creșteri a radioactivitații și pentru care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ieri ca au fost inregistrate 12.353 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, pentru saptamana viitoare fiind estimata o medie de 10.000 de cazuri zilnic. Pe acest val de noi infectari, Ministerul Sanatatii vrea un acces mai facil al pacientilor…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila , a declarat ca in aceasta perioada sistemul sanitar trebuie sa fie pregatit, mai ales in zona de ambulatoriu, pana la toamna, pentru un val sase al pandemiei de COVID-19. Numarul de infectari cu virusul SARS-CoV-2 va creste pana la mijlocul lunii august, potrivit…