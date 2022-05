Angajații de la Ambulanțe au votat, in proporție covarșitoare, care medicina de urgența sa ramana in coordonarea ministerului Sanatații, nu a DSU. Raed Arafat a inițiat un proiect de lege care prevede ca serviciul de urgența sa treaca in subordinea sa, la MAI. Dintre toți cei 7.924 de angajați ai serviciilor de ambulanța care s-au […] The post Alexandru Rafila inscrie victorios in razboiul Cu Raed Arafat. Angajații de la Urgența vor sa ramana la ministerul Sanatații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .