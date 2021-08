Stiri pe aceeasi tema

- „Virusul nu se transmite daca stam destul de departe unul fața de celalalt, ceea ce nu e cazul. In perioada urmatoare o sa asistam la o creștere accelerata a numarul de cazuri. Am avut o politica de accelerare a transmiterii acestei infecții. Așteptam a doua jumatate a lunii septembrie.Florin Cițu,…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS și parlamentar PSD, a precizat ca ar trebui sa ne așteptam la o accelerare a numaruluid e cazuri Covid-19. Declarațiile au fost facute in emisiunea Dosar de politician, cu Silviu Manastire, de la B1TV. “Virusul nu se transmite daca stam destul…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a afirmat, la Digi24, ca nu se poate spune ca vaccinarea “merge bine” in Romania, avand in vedere ca doar 30% din populație este imunizata prin ser anti-Covid. Totodata, el a spus ca, dupa instalarea guvernului, a discutat cu premierul Florin Cițu ca Ministerul…

- Dan Barna i-a cerut lui Florin Cițu sa implice mai mult Biserica Ortodoxa Romana in campania de vaccinare anti-COVID-19, pentru ca preoții sa ia locul medicilor și sa ii convinga pe credincioși sa se vaccineze. Vicepremierul a dat exemplul Bisericii Ortodoxe din Grecia, care i-a rugat staruitor pe…

- In 2020, primul an marcat de pandemia de Covid-19, doar 573 de romani au ajuns in insula elena Corfu pe cale aeriana, cu circa 90% mai putini decat in anul anterior, scrie Ziarul Financiar. Declinul este printre cele mai puternice in contextul in care in total au existat 335.000 de oameni…

- Intrebat daca in coaliție s-a discutat despre remanierea Guvernului, Dan Barna a declarat ca nu a discutat pana acum cu premierul in acest sens și a anunțat ferm ca nu miniștrii USR-PLUS urmeaza sa fie remaniați.„Nu, nu a existat niciun fel de discuție pana acum (cu premierul Florin Cițu - n.red.).…

- Aproape 2.400 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid-19 in cadrul maratonului organizat in perioada 12-13 iunie, la Chișinau. Autoritațile municipale anunța organizarea unui nou maraton in weekend, de aceasta data pentru a li se administra rapelul persoanelor care s-au imunizat cu prima doza la…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a convocat pentru o sedinta, de la ora 15.00, pe premierul Florin Citu, vicepremierii Dan Barna si Kelemen Hunor, precum si mai multi ministri, dar si pe seful campaniei de vaccinare anto-COVID.