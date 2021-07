Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a vorbit intr-o interventie la Antena 3 despre campania de vaccinare si despre posibilele restricții care ar putea fi impuse si in Romania pentru cei nevaccinați.

- OMS cauta solutii prin care statele europene sa previna cu succes valul 4 sau sa-i limiteze efectele, in cazul tarilor in care pandemia a devenit din nou agresiva. Varianta Delta este acum majoritara in Europa, iar autoritatile sanitare au venit cu o noua recomandare pentru Guverne: sa creasca numarul…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii vorbeste despre valul patru de al pandemiei de COVID-19 si spune ca va duce la cazuri grave si decese intr-un timp scurt. Acesta spune ca refuzul oamenilor de a se vaccina va inrautati situatia.

- Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a spus ca la 130-150 de cazuri pe zi noi nu mai ne aflam in situatia unei transmiteri comunitare a infectiei in Romania. ”Si daca cifrele astea sunt subevaluate de trei ori, 500 de infectii zilnice la nivel national…

- Medicul Alexandru Rafila considera ca cel mai probabil se va repeta scenariul de anul trecut, cand in vara au scazut mult cazurile de COVID-19, iar din toamna sa avem un nou val al pandemiei, insa mai mic, datorat vaccinarii populatiei. ”Se repeta, probabil, scenariul de anul trecut, doar ca cifrele…

- Romania s-ar putea confrunta cu un nou val de infecții cu coronavirus, dupa o perioada de acalmie din vara. Estimarea ii aparține medicului Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații. Medicul Alexandru Rafila susține ca se va repeta, cel mai probabil, scenariul de…

- Din ce in ce mai multa lume vrea sa faca o schimbare pentru mediul inconjurator și alege sa traiasca mai sustenabil, fie ca este vorba de a reduce din consumul de plastic, fie ca iau masuri pentru a colecta și recicla corespunzator deșeurile produse acasa sau la locul de munca. Insa o alta problema…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, considera ca Romania va atinge imunitatea de grup in toamna, iar atunci se poate renunta la masca in locurile publice, informeaza Agerpres.Pentru a atinge tinta de obtinere a imunitatii de grup, Alexandru Rafila…