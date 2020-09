Alexandru Rafila, reprezentatul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a declarat, joi, ca fiecare școala din țara este particulara și trebuie sa se ia masuri in funcție de numarul de elevi, profesori și profilul școlii. Rafila a mai declarat la Digi24 ca in urmatoarea perioada va exista o creștere a numarului de cazuri, insa este important ca aceasta sa fie moderata. „Fiecare școala are o situație particulara pentru ca structura organizatorica a școlii și arhitectura difera, numarul de elevi și profesori difera, ori toate aceste lucruri trebuie adaptate. In aceasta perioada exista foarte…