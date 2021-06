Stiri pe aceeasi tema

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma sustine ca tinta de 5 milioane de persoane vaccinate va fi atinsa abia la finalul lunii iunie. Octavian Jurma atrage atentia ca ritmul mediu de vaccinare cu prima doza a scazut atat de mult incat nu vom atinge in acest an tinta de 10 milioane de persoane vaccinate…

- Locul 4 la finalul sezonului regulat, implicit accederea in play-off, e doar prima veste buna pentru Sepsi, care din primele etape ale urmatorului sezon va intra pe noul stadion. O bijuterie de peste 20 de milioane de euro, cu peste 8.000 de locuri. La Sfantu Gheorghe se muncește asiduu pentru ca noua…

- Premierul Florin Cițu a declarat astazi, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, ca de la 1 iunie se poate discuta „despre revenirea la normalitate”, urmand sa fie constituit un comitet interministerial pentru stabilirea masurilor care ar putea fi luate de la acea data. Premierul a declarat,…

- Proiectul Romaniei la Eurovision, cum il numeste TVR, a depasit 2,2 milioane de vizualizari pe canalele oficiale de YouTube ale Eurovision Song Contest si Roxen, interpreta piesei. Regizat de Bogdan Paun, clipul a inregistrat aproximativ 1,4 milioane de vizualizari pe canalul ESC si mai mult…

- Romania a intrat din 28 martie sub reguli mai stricte in privința opririi raspandirii coronavirusului, iar unul dintre cele mai afectat domenii este fitnessul. Dupa noile masuri adoptate de Guvernul Romaniei, salile de sport și fitness se inchid in orașele in care rata de infectare este mai mare de…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la finalul ședinței de Guvern, ca „lista de vaccinare va fi epuizata foarte rapid”, in contextul in care sunt inscrise 771.663 de persoane, iar de saptamana viitoare capacitatea de vaccinare va crește. Intr-o declarație de presa, susținuta inainte de anunțarea…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a anunțat la Digi24 ca Romania o sa atinga pragul psihologic de 10 milioane de oameni vaccinați in luna august. El se arata incantat de apetitul concetațenilor pentru vaccinare și spune ca aceasta este singura soluție pentru a trece mai repede prin pandemie. Citește…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca, potrivit calendarului de livrare, Romania ar trebui sa primeasca, pana la sfarsitul lunii septembrie, 25,7 milioane doze de vaccin anti-COVID, fata de o estimare initiala de 20,5 milioane. "Avem un calendar al dozelor de vaccin pe care (...) putem…