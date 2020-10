Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, Alexandru Rafila, s-a aratat preocupat de situația din spitale și, mai ales, din secțiile de terapie intensiva, dupa ce Romania a raportat, sambata, un nou record de noi infectari cu coronavirus, noteaza Digi 24.Reprezentantul…

- Reprezentantul Romaniei in Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, face un anunț crucial despre evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra. In opinia profesorului Alexandru Rafila, Romania a intrat in valul doi al pandemiei de coronavirus. „Toate țarile din UE se afla pe un trend…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat miercuri seara la Digi24 ca parinții trebuie sa-și asume riscul trimiterii copiilor la școala de la 14 septembrie, implicațiile pe termen lung ale educației online fiind majore.„Parintii trebuie sa inteleaga…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat la Antena 3 ca Romania nu va scapa de coronavirus nici anul viitor și ca vaccinarea anti-COVID 19 trebuie extinsa.”Nu avem niciun motiv sa consideram ca aceasta boala nu va mai fi la fel de grava in 2021…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca exista un decalaj intre cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus si cresterea numarului pacientilor de la Terapie Intensiva, dar si a mortalitatii, transmite News.ro. ”Ne asteptam in mod normal…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca opt saptamani de crestere constanta a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus nu sunt putine. Rafila explica ca, de la 120 – 130 de cazuri zilnice, s-a ajuns la 1.300, si de la 1,5% cazuri pozitive din cele…

- Masurile care se vor lua din toamna, odata cu redeschiderea școlilor, ar trebui sa fie flexibile și adaptate la fiecare unitate de invațamant in parte, nu impuse la nivel național, a declarat Alexandru Rafila pentru Digi24. Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații susține ca toate…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Italia a impus carantinarea romanilor pentru ca a reusit un lucru extraordinar, sa aiba un indicator de incidenta cumulata de 5, desi la inceputul pandemiei situatia era extrem de grava acolo. In schimb, Romania,…