- Ionel Danca a declarat, la RFI, ca „in momentul de fața, nu sunt avute in vedere noi masuri, cel puțin in perioada imediat urmatoare, deși sigur ca se fac analize pe diverse scenarii, dar in momentul de fața nu este iminenta adoptarea de noi masuri”. RAFILA ne spune cand vom atinge 10.000 de cazuri…

- Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro si 20 de euro, a spus Alexandru Rafila. Primele doze ar putea sa apara pana la finalul anului 2020. Raed Arafat: Autoritatile fac pregatiri pentru administrarea si distribuirea viitorului vaccin anti Covid-19. Raed Arafat: E posibil ca peste zece zile…

- Pana joi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 145.700 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 113.112 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.130 de cazuri noi de persoane infectate…

- Dr. Alexandru Rafila afirma ca regulile de distantare fizica sunt greu de respectat in mediul scolar. De aceea, in intreaga Uniune Europeana, redeschiderea scolilor a dus la cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, noteaza News.ro. ”E normal sa fie asa, copiii sunt mai…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta“, trage un semnal de alarma cu privire la evoluția cazurilor de coronavirus, la formele severe pe care le fac pacienții tot mai frecvent. Managerul Institutului „Marius Nasta“ face apel, de asemenea, la respectarea masurilor de igiena in condițiile…

- Pana astazi, 11 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 101.075 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.391 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…

- Dr. Alexandru Rafila, reprezentantul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in Romania, e de parere ca pana in data de 27 septembrie, cand se vor desfasura alegerile locale, Autoritatea Electorala si guvernul trebuie sa gaseasca solutii pentru a asigura dreptul la vot al persoanelor infectate cu noul…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat la Antena 3 ca Romania nu va scapa de coronavirus nici anul viitor și ca vaccinarea anti-COVID 19 trebuie extinsa.”Nu avem niciun motiv sa consideram ca aceasta boala nu va mai fi la fel de grava in 2021…