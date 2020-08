Stiri pe aceeasi tema

- Alin Romulus Pacurar a decis sa intre in competiția electorala pentru funcția de primar al municipiului Reghin din partea partidului Pro Romania. „Am ales sa ma alatur unei echipe de PROfesioniști, Pro Romania. Din data de 18.08.2020 sunt candidat la demnitatea de primar al municipiului Reghin. Ce m-a…

- Alegerile locale vor avea loc duminica 27 septembrie, atunci cand locuitorii din Targu Mureș vor vota pentru alegerea primarului, a Consiliul Local și a Consiliului Județean. Zece persoane și-au anunțat pana acum intenția de a candida pentru funcția de primar la Targu Mureș. Candidatul USR s-a schimbat…

- In cursul zilei de azi, 14 august, președintele PNL Reghin, Gabriel Toncean și-a depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului Reghin, insoțit o parte din echipa sa de campanie. „Am depus astazi candidatura mea cu cea mai mare incredere. Suntem convinsi ca reghinenii stiu ce au de facut.…

- Profesorul universitar Ștefan Ghimiși va candida pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Gorj. Acesta va reprezenta Partidul Verde in batalia electorala din toamna acestui an. Președintele filialei gorjene a Partidului Verde, Adrian Tudor, a anunțat astazi candidatura lui Ștefan Ghimiși…

- Partidul, recent inființat, a intrat astazi in cursa pentru fotoliul de primar al municipiului Targu-Mureș prin Nicolae Ploeșteanu, profesor de drept la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie din Targu-Mureș. Nicolae Ploeșteanu vrea sa creasca gradul de atractivitate al orașului:…

- Chiar daca nu din punct de vedere legal, a inceput campania electorala pentru alegerile locale ce vor avea loc in septembrie 2020. Și la Targu Mureș speranța de schimbare este enorma, dupa ce in ultimii 20 de ani am asistat la cea mai mare involuție din istoria moderna a orașului, gruparea Florea/Maior…

- Confirmarea locurilor de catre candidații declarați admiși in urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2020 se va realiza doar online, prin intermediul platformei de inscriere, conform calendarului admiterii. (https://adminfo.umfst.ro/calendarul-admiterii/) Candidatul declarat admis la buget, pe…

- Viceprimarul municipiului Targu Jiu, Adrian Tudor, care si-a dat demisia din PSD, s-a inscris in Partidul Verde, condus de actorul si omul de televiziune Florin Calinescu, si va candida pentru functia de primar al municipiului Targu Jiu.