- Vremea rece a adus deja primii fulgi de zapada din aceasta iarna, in județul Buzau la Bisoca zapada masoare deja zece centimetri. Zapada este prezenta și la Ranca, județul Gorj, dar și La Balea Lac.

- Bogdan Andone (44 de ani), antrenorul Astrei Giurgiu, il propune pe banca naționalei pe Marius Șumudica, alaturi de care a colaborat la clubul giurgiuvean in trecut. Tehnicianul care a inceput sezonul pe banca FCSB-ului și-a justificat alegerea: „Cum ar arata nationala cu Marius Sumudica pe banca?…

- Cand te gandești la finanțele tale, de multe ori ai tendința sa te gandești la economiile pe care ai putea sa le faci, insa uneori viața poate fi prea scurta pentru a face asta. Astfel, este important sa iți amintești sa te distrezi impreuna cu prietenii și familia. Uneori, cele doua sentimente se contrazic…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, și-a exprimat dorința de a avea un numar mai mare de rezerve la meciurile din Liga 1. Tehnicianul considera ca, avand un lot numeros, jucatorilor le-ar fi benefic sa fie pe banca de rezerve și nu in tribuna, anunța MEDIAFAX.Citește și: Lovitura de grație…

- Etapa a XI-a s-a dovedit una de coșmar pentru Ripensia Timișoara. Gruparea banațeana a suferit ce mai severa corecție de cand joaca in liga secunda, 0-5 acasa cu CS Mioveni, singura echipa neinvinsa a campionatului ligii secunde. La pauza era deja 0-4 și soarta partidei era pecetluita. Chiar daca diferența…

- Handbalistele Coronei iau startul sambata, de la ora 18.00, la Brasov in Cupa EHF, competitie in care gruparea brasoveana revine dupa trei ani de pauza. Echipa antrenata de Ion Craciun, Marius Novanc si Gica Anton va primi vizita echipei spaniole Super Amara Bera Bera, formatie care are in palmares…

- Dan Petrescu, 51 de ani, tehnicianul celor de la CFR Cluj, ramane suspendat și pentru partida cu Gaz Metan Mediaș de duminica, din etapa a 11-a a Ligii 1. Antrenorul campioanei a depus memoriu pentru ca suspendarea de 4 meciuri dictata inițial sa-i fie redusa la 3 meciuri, insa doleanța Bursucului…

- La Statiunea Experimentala din Buzau au aparut mii de soiuri noi, aduse din alte parti ale lumii si care au fost aclimatizate. Tot prin munca de laborator au fost resuscitate soiuri locale vechi, care disparusera de multa vreme din piete. Garantia ca de aceste roade ale pamantului se vor bucura si copiii…