- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la Summit-ul Autoritatilor Publice Locale din Romania, ca ministrul Finantelor, Marcel Bolos a reusit sa devina un fel de papusa voodoo pe care toata lumea, in fiecare zi, trebuia sa o intepe. „Nu stiu daca este Marcel Bolos astazi in sala, dar ma bucur mult…

- Fostul șef al Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, spune ca Uniunea Europeana va intra „aproape sigur” in recesiune, pana la finalul acestui an, pe fondul costurilor mari cu energia și a crizei de forța de munca calificata. The euro zone is nearly certain to experience a recession by the end of 2023,…

- Fostul ministru Alexandru Nazare a reacționat sambata la mesajul transmis de catre șeful WIZZ privind prabușirea Tarom și faptul ca Romania nu are nevoie de propria companie. Nazare i-a transmis CEO Wizz Air ca intrece orice limita. ”De unde pana unde stie Jozsef Varadi care sunt nevoile Romaniei? Indiferent…

- Copiii cu varsta sub 16 ani nu pot avea acces la rețelele sociale fara acordul parinților, potrivit unui proiect de lege. Proiectul de lege privind controlul parental pentru accesul copiilor pana la varsta de 16 ani pe rețelele de social media a fost prezentat marți, la Senat de inițiatoarea sa, Nicoleta…

- Dr. Doru Negru, medic primar diabet, nutritie si boli metabolice, a atras atentia asupra efectelor pe care le pot avea energizantele in corpul copiilor si al tinerilor, mai ales daca sunt consumate in exces. Dr. Negru spune ca tinerii si copiii nu au nevoie de astfel de bauturi, pe care le numeste bombe…

- A fost lansat concursul pentru selectarea candidaților propuși de organizațiile societații civile la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”. Candidații la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare trebuie sa intruneasca mai…

- Fostul ministru al Justiției Monica Macovei a fost inculpata oficial in dosarul accidentului pe care l-a provocat anul trecut pe litoral, accident in care un motociclist pe care Macovei l-a lovit cu mașina a fost grav ranit. Monica Macovei s-a prezentat, vineri, in fata procurorilor, pentru a-i fi adusa…