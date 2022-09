Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Alexandru Muraru, Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei și consilier onorific al prim-ministrului Nicolae Ciuca, cere autoritaților sa retraga monumentul controversat dedicat „eroilor” fostei Securitati…

- Monumentul a fost inaugurat, miercuri, in prezența mai multor preoți, la Cimitirul Eroilor din Pitesti , unul dintre orasele in care au avut loc cele mai mari abuzuri ale Politiei Politice din perioada comunista, potrivit publicațiilor locale Reporter24 și argespress.ro . Potrivit portalului argespress.ro,…

