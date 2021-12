Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca sa importe jumatate din consumul de gaze in anul 2030, daca nu va modifica legea offshore, a declarat miercuri Christina Verchere, CEO OMV Petrom, precizand ca in lipasa deciziei de modificare a legii compania va intarzia investitia in Marea Neagra pabna dupa 2023.

- Directorul general al grupului austriac OMV, Alfred Stern, a declarat vineri ca nu exista niciun plan vizand vanzarea diviziei din Romania, Petrom, ca raspuns la speculatiile aparute recent in presa austriaca, transmite APA. De asemenea, Alfred Stern nu a dorit sa comenteze zvonurile referitoare…

- „Vești bune! Aș dori sa fac un anunț mult așteptat: Romgaz a finalizat negocierile exclusive si a ajuns la un acord cu ExxonMobil privind termenii si conditiile aferente achizitiei participatiei in proiectul Neptun Deep, iar tranzactia ar putea fi finalizata in primul trimestru din 2022.Am incredere…

- Tranzacție uriașa intre Romania și Statele Unite ale Americii! Romgaz se bucura de o noua achiziție spectaculoasa. Concret, Societatea Naționala de Gaze Naturale a cumparat gazele din Marea Neagra. Romgaz a cumparat gazele din Marea Neagra: tranzacție uriașa Romgaz s-a ințeles cu ExxonMobil pentru gazele…

- Un șef din Complexul Energetic Oltenia are planuri mari cu grupurile pe gaze naturale. Lacramioara Diaconu-Pințea, membru in Directoratul Complexului Energetic Oltenia, susține ca gazele din Marea Neagra ar putea fi folosite pentru a alimenta grupurile pe gaze naturale care vor fi construite la Complexul…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat cu o delegație OMV Group Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis, a discutat, astazi cu o delegație OMV Group, condusa de directorul Alfred Stern, despre cresterea puternica de preturi ale gazelor naturale…

- ”Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit joi, 16 septembrie 2021, la Palatul Cotroceni, delegatia OMV Group, condusa de Alfred Stern, noul CEO OMV Group. Cu ocazia intrevederii, conducerea OMV Group a prezentat strategia de dezvoltare a companiei in Romania pentru perioada urmatoare, dar si…

- Asociația Energia Inteligenta susține ca sunt vești și mai rele decat creșterea facturii la gaze și anume asigurarea efectiva a gazelor naturale in sezonul rece. Deficitul intre cerere și oferta a determinat ca necesarul de importuri ale gazelor sa ajunga la un nivel de 25%. Practic, Romania a pierdut…