- Muntii de gunoaie revarsati langa o platforma de deseuri situata in Ploiesti, la doi pasi de Sala Sporturilor, au fost incendiati. Localnicii reclama ca este a treia oara in aproximativ o luna cand iau foc gunoaiele revarsate pe domeniul public. O ploiesteanca a publicat in grupul de…

- Deputatul liberal de Iasi Alexandru Kocsis ii cere, vineri seara, lui Eugen Pirvulescu sa se autosuspende din functia de presedinte al PNL Teleorman. Parlamentarul il acuza pe Florin Citu de dubla masura, intrucat pe Pirvulescu l-a felicitate pentru ca s-a alaturat echipei sale, desi lui Costel Alexe,…

- "Am asteptat cateva zile. Am asteptat o saptamana. Am asteptat doua saptamani. Nu s-a ȋntamplat nimic, nu s-a sesizat nimeni. Drept urmare, pe aceasta cale, ȋn calitate de deputat al PNL Iași, ȋi solicit public domnului Eugen Pirvulescu sa se autosuspende din funcția de președinte al PNL Teleorman.…

- Deputatul PNL de Iasi Alexandru Kocsis i-a cerut, intr-o postare pe Facebook, lui Eugen Pirvulescu, seful PNL Teleorman, sa se autosuspende din functie, dupa ce a fost inculpat intr-un dosar de coruptie.

- Șeful PNL Teleorman, senatorul Eugen Pirvulescu, e acuzat de DNA ca a trucat concursul de la Serviciul județean de Ambulanța, potrivit unui comunicat al DNA. Procurorii au inceput urmarirea penala și l-au pus pe Pirvulescu sub control judiciar pentru 60 de zile. El este acuzat de comiterea infracțiunii…

- De asemenea, inculpatului Pirvulescu Eugen i s a adus la cunostinta calitatea procesuala in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea…

- Politic Medicul Haralambie Epure confirma candidatura la șefia PNL Alexandria mai 26, 2021 09:50 Odata cu anunțul facut de președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, conform caruia a fost stabilit calendarul alegerilor interne, organizațiile județene și locale ale liberalilor au intrat…