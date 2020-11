Stiri pe aceeasi tema

- Avem 1.387 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 6 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 14 persoane au fost externate din spital. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.231 cazuri noi de infecție. In ultimele 24…

- Chiar daca va aparea un vaccin impotriva COVID-19, s-ar putea sa nu fie eficient din cauza modificarilor tulpinii pe care le-a avut in ultima perioada de timp. Se pare ca aceasta situație s-ar datora romanilor veniți din Italia sau Spania.Situația este una extrem de grava conform unuia dintre…

