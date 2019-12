Stiri pe aceeasi tema

- (foto: INQUAM Photos/Bogdan Danescu) Fostul candidat la prezidentiale, Alexandru Cumpanasu, a fost pus sub acuzare de DNA Constanța pentru furnizare de date false intr-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA, potrivit unor surse apropiate parchetului anticorupție citate de G4Media.ro . O ancheta…

- Fostul candidat la prezidentiale, Alexandru Cumpanasu, a fost pus sub acuzare de DNA Constanța pentru furnizare de date false intr-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA, potrivit unor surse apropiate parchetului anticorupție. Procurorii suspecteaza ca Alexandru Cumpanasu ar fi mintit ca are…

