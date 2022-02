Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi a lunii ianuarie va aduce primul meci oficial din acest an pentru CS Minaur, in deplasare, cu CSM Alexandria. Jocul de maine va conta pentru etapa a 18-a a Ligii Zimbrilor, fiind un joc disputat in devans. Baieții antrenați de Alexandru Sabou iși doresc victoria in acest meci, fiecare punct…

- Baimareanul Lucas Tohatan (BC CSU Sibiu) a inregistrat un career-high in meciul cu Steaua de zilele trecute, cand și-a trecut in cont nu mai puțin de 20 de puncte. Tanarul coordonator de joc și-a completat evoluția cu 5 recuperari, 4 pase decisive și un index al eficienței de 23 de unitați, primind…

- Echipa feminina de handbal CS Minaur a castigat turneul amical desfasurat la Sala Polivalenta „Lascar Pana”, dupa ce a invins-o, cu scorul de 35-27 (17-10), pe CS Gloria Bistrita-Nasaud.Iata si celelalte rezultate in partidele „triunghiularului” de la Baia Mare: CS Minaur - HC Zalau 32-27, HC Zalau…

- Maine, cu incepere de la ora 18, in Sala Polivalenta „Lascar Pana” din Baia Mare are loc partida dintre CS Minaur si Partizan Belgrad. Echipa de handbal masculin CS Minaur trebuie sa obtina victoria in returul cu Partizan Belgrad la o diferenta mai mare de 4 goluri. Este vorba despre mansa retur a 16-imilor…

- CS Minaur Baia Mare a fost invinsa sambata 27 noiembrie, in deplasare, de formația Partizan Belgrad, in prima manșa a rundei 3 din Cupa EHF la handbal masculin. Baimarenii au fost conduși la pauza cu 15-13, iar pe final distanța s-a mai marit puțin, echipa sarba invingand astfel cu 30-26. Calificarea…

- Miercuri seara, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Steaua București, joc din cadrul etapei a 13-a din Liga Zimbrilor. Este un joc in devans, pentru ca Minaur joaca in cupele europene, iar meciul cu Turda a fost amanat pentru 17 decembrie. Din pacate,…

- Sala Polivalenta „Lascar Pana” din Baia Mare va gazdui maine, 24 noiembrie, meciul dintre CS Minaur și Steaua București, in cadrul etapei a 13-a din Liga Zimbrilor. Minauriștii pregatiți de Alexandru Sabou vor urca pe podium daca vor reuși sa surclaseze steliștii. O victorie cu Steaua și un loc pe podiumul…

- O serie de coșmar, inceputa cu Potaissa Turda și continuata cu Steaua și Dinamo, s-a incheiat, pentru HC Buzau, sambata seara, in Sala ,,Lascar Pana” din Baia Mare, cu un al patrulea eșec la rand. Teoretic, in comparație cu precedenții trei adversari, Minaur se anunța cel mai abordabil, iar cu acest…