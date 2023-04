Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul regular al Superligii s-a incheiat, joi, cand s-a disputat ultimul joc, Sepsi OSK - U Craiova 1948, meci reprogramat dupa ce a fost suspendat la finalul lunii ianuarie. Gazdele s-au impus cu 4-0 si si-au asigurat prezenta in play-off, scrie news.ro.In play-off vor juca CFR Cluj, Farul, FCSB,…

- Formațiile Sepsi OSK Sf.Gheorghe și FC Universitatea Craiova 1948 sunt adversare, joi seara, de la ora 21.00, intr-un meci care va decide ultima echipa calificata in faza play-off a Superligii de fotbal. Inaintea acestei partide, echipa din Banie ocupa locul VI in clasament, cu 40 puncte, iar Sepsi…

- Rareș Pop (17 ani), mijlocașul dreapta al celor de la UTA Arad, a starnit interesul celor de la CS Universitatea Craiova, formație ce ocupa poziția a 5-a in clasamentul Superligii. Gruparea din Banie ar dori sa il aduca pe Rareș Pop pe „Ion Oblemenco” in fereastra de transferuri din vara, scriu cei…

- Sorin Carțu (67 de ani), președintele celor de la CS Universitatea Craiova, și-a aratat ingrijorarea dupa infrangerea suferita de olteni, duminica dupa amiaza, scor 0-1, pe terenul celor de la FC Voluntari, in runda cu numarul 27 din Superliga. Oficialul gruparii din Banie a vorbit despre un posibil…

- FC Voluntari a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 1-0. Gica Popescu, președintele Farului, a avut un discurs dur la adresa jocului practicat de formația lui Eugen Neagoe. Gica Popescu nu are mila de CSU Craiova și de Neagoe „Craiova imi pare o echipa stinsa de la venirea lui Neagoe. Acest spirit…

- Roș-albaștrii primesc vizita “Leilor” din Banie in acest final de saptamana, intr-un moment in care lupta la titlu poate lua orice turnura. Ne-am antrenat intens pe Betano pentru Derby-ul echipelor pe care le susținem și am pregatit pentru fanii ambelor formații modalitați inedite a se bucura la Cote…

- Rivaldinho, 27 de ani, are un discurs ferm dupa cantonamentul Universitații Craiova din Antalya in care a marcat de doua ori pentru juveți, brazilianul spunand ca și revenirea unui concurent, Koljici, il stimuleaza in plus. Rivaldinho a inscris in fiecare partida pe care a bifat-o in Antalya. Brazilianul…

- CSU Craiova a oficializat doua transferuri pana acum, iar zilele viitoare l-ar putea face pe al treilea. Patronul Mihai Rotaru este așteptat in Antalya, pentru a bifa ultima perioada de cantonament, iar omul de afaceri ar putea sa se intalneasca și cu reprezentanții clubului din Liga 1 de la care vizeaza…