Stiri pe aceeasi tema

- Este el ”șeful vedetelor”, dar in familie e un soț și un tata devotat. Lucian Gitița iși menajeaza soța și are grija de fiul lor atunci cand ea intampina dificultați. Iata-l pe impresar in rolul de soț și tata grijuliu!

- Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au aparut impreuna la un restaurant din București dupa zvonurile divorțului. Au ieșit in familie, alaturi de fiicele lor și s-au bucurat de vremea frumoasa de la sfarșitul de saptamana. Creatorul de moda, soția Alina Sorescu și fiicele lor, Elena Carolina și Ana Raisa,…

- Avocatul Gheorghe Piperea face lumina din punct de vedere legal in subiecte de amplu interes in aceste zile. Piperea spune ca angajatorii care iși obliga angajații sa se vaccineze sau sa se testeze anticoronavirus incalca legea. In aceeași situație se afla și școlile care impun restricții pentru…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, ar putea fi acuzat de utilizarea resurselor administrative in campania electorala. Asta dupa ce politicianul a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe poze de la o intalnire cu alegatorii din raionul Dubasari, eveniment la care a participat și președintele raionului,…

- Recent, Alexandru Ciucu a rupt tacerea. Designerul face lumina și spune cine este femeia cu care a fost vazut. Alexandru Ciucu spune tot adevarul. Cine este blonda misterioasa In ultima perioada, au aparut tot mai multe speculații legate de Alexandru Ciucu și femeia cu care a fost vazut plimbandu-se.…

- Urmare a sesizarii telefonice a unui echipaj al IPJ Dambovita, Postul de Politie Moroeni, cu privire la oprirea in trafic pe ruta Sinaia – Fieni a unei autoutilitare ce transporta deseuri in amestec (materiale plastice, textile, saci si galeti cu moloz, resturi rigips, gresie faianta sparta, resturi…

- Alexandru Ciucu a oferit primele declarații, dupa ce a fost surprins de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, in compania unei blondine misterioase. Creatorul de moda, mai sincer ca niciodata, a demontat zvonurile conform carora ar divorța de Alina Sorescu. Ce…

- Regimul aspru de detentie pentru mafiotii care refuza sa colaboreze cu autoritatile este contrar Constitutiei, a stabilit marti Curtea Constitutionala din Italia, cerand parlamentului sa modifice legea in cauza in termen de un an, transmite Reuters, citat de agerpres. In Italia, persoanele condamnate…