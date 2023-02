Stiri pe aceeasi tema

- Situatia aprovizionarii cu gaze a Germaniei este "mai putin tensionata" acum decat era la inceputul iernii, a anuntat joi Agentia Federala a Retelelor din Germania (BNetzA), reflectand temperaturile moderate si nivelul complet de stocare, care sprijina cea mai mare

- FOTO: Program special de funcționare și la patinoarul Cornișa, de Craciun Și la Parcul de Agrement Cornișa din Botoșani, orarul de funcționare se modifica in perioada Sarbatorilor. Botoșanenii care doresc sa petreaca timp de calitate cu familia sau prietenii, au la dispoziție patinoarul, piscina, terenurile…

- Societațile de utilitați ale Primariei Timișoara, Aquatim și Colterm, vor avea program special cu publicul in perioada urmatoare. Dispeceratele acestora vor funcționa non-stop. Casieriile Aquatim din Timișoara și centrul relații clienți de pe str. Enric Baader nr. 11 se inchid la ora 13 in zilele de…

- Colterm aduce la cunoștința tuturor abonaților ca in perioada 24 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, casieriile Colterm vor funcționa dupa urmatorul program: 24.12.2022 (sambata) – CASIERIA din IULIUS MALL – DESCHIS – 10:00 – 18:00 (ultima incasare, la ora 17.30) 25.12.2022 – INCHIS 26.12.2022 (luni)…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca sapte echipamente de radioterapie au fost instalate in tara, cinci au primit deja autorizatie de functionare, precizand ca in Romania avem o medie a acestor echipamente de 3,5 la un milion de locuitori, care se apropie de cea europeana, potrivit news.ro.“Romania…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu susține ca Romania are nevoie de stabilitate, iar din acest motiv crede ca ar fi o greșeala sa intram in alegeri anticipate. „Avem o coalitie politica intr-un moment dificil. Romania avea nevoie de stabilitate. Alta solutie nu aveam. Dupa un an, sper sa trecem de perioada…

- Sindromul bradului de Craciun este o alergie la acest arbore tradițional, care poate afecta in special persoanele care au o predispoziție alergica. Puțin cunoscut, sindromul bradului de Craciun se manifesta ca o alergie și este legat de mucegaiurile pe care bradul le raspandește odata ce ajunge in casele…

- Rețeta de paste cu sos țaranesc se prepara in cel mult 30 de minute.Ingrediente. Paste cu sos țaranesc- 1 ceapa medie- 1 cațel de usturoi- 1 lingura de ulei de masline- 500 g carnați de porc slabi (se pot inlocui cu orice fel de carnați, care va plac mai mult)- 3 linguri de coniac, vin alb sau bulion…