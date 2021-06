Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment incredibil in finala de la Chefi la Cuțite. Dupa ce au fost anunțați cei trei finaliști ai sezonului 9 Chefi la Cuțite, Irina Fodor le-a pregatit o surpriza de proporții lui chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu. Toata lumea a aplaudat și s-a bucurat. Invitatul…

- Detalii neștiute despre Rikito Watanabe! Cum arata simpaticul japonez de la Chefi la cuțite, in urma cu opt ani? Concurentul din echipa verde a lui Sorin Bontea locuiește in Constanța și se ocupa de restaurantul tatalui sau. In etapa de audiții, Riki i-a impresionat pe jurați cu o rețeta de ”pui saliva”,…

- Alexandro Matias este in centrul unui scandla de proporții, dupa cu un cunoscut model internațional l-a acuzat ca l-ar fi batut și amenințat chiar in parcul Herastrau din Capitala. Fostul concurent de la Chefi la cuțite s-ar fi aflat alaturi de un coleg al sau de la Golden Boy Society, Razvan Ion, cunoscut…

- In ediția 39 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au degustat farfuriile concurenților intrați la duel și au acordat puncte.

- Alexandro Matias a fost ultimul eliminat din competiția „Chefi la cuțite” și imediat ce a plecat din concurs a postat un mesaj emoționant, adresat atat fostei sale echipe, lui chef Sorin Bontea, dar și mamei sale, care cu siguranța a fost impresionata de lacrimile fiului sau.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, dar și concurenții celor trei echipe conduse de ei in sezonul 9 „Chefi la cuțite”, au aflat prin ce proba extra trebuie sa treaca, inainte de primul battle.

- In sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au degustat rețetele de dsandvișuri pregatite de primii 15 concurenți din cei 75 pe care i-au ales dupa selecția din bootcamp.

- Cand vine vorba de mancare, jurații de la Chefi la cuțite au cu ce sa-și potoleasca papilele gustative, insa Sorin Bontea va spune stop pentru o perioada. Celebrul chef s-a apucat de dieta.