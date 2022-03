Stiri pe aceeasi tema

- Bunele maniere nu sunt pentru toata lumea, iar Roxana Ilie a demonstrat acest lucru zilele trecute, pe strazile din Capitala. Vedeta a facut un gest de-a dreptul rușinos, iar paparazzii SpyNews au surprins-o in fapt. Iata ce a facut fosta iubita a lui Ionuț Marinescu!

- Octavian Bellu face orice pentru o masa buna. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, l-au surprins pe antrenor in timp ce facea cateva gesturi rușinoase in preajma soției sale.

- Simona Halep a adus mandrie in sufletele romanilor cu reușitele ei de pe terenul de tenis, dar imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro demonstreaza ca orice om e supus greșelii. Se pare ca celebra sportiva nu exceleaza la capitolul bune maniere.

- Cu toții știm cat de talentat și responsabil este Dan Bittman cand vine vorba de muzica, dar in trafic, artistul nu mai ține cont de nimic pentru a ajunge la destinație. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au prins in fapt! Ce greșeala a facut cantarețul.

- Oana Roman a marturisit, in exclusivitate la Xtra Night Show, ca prin prisma meseriei pe care a avut-o tatal ei a participat la foarte multe mese oficiale și dineuri. Astfel, a dobandit mai multe aptitudini și calitați, iar in aceasta seara a dat lecții in ceea ce privește bunele maniere la masa, chiar…

- Corneluș Dinu este un tata responsabil, dar și un soț grijuliu. Afaceristul a petrecut momente prețioase alaturi de soția lui, Alexandra și fiica lui, la un restaurant de lux din Capitala. Paparazzii Spynews. ro, site-ul numarul unu de știri au fost pe urmele lor și au surprins imagini de senzație cu…

- Bunele maniere la masa sunt esențiale pentru oricine. Exista cateva reguli generale, in funcție de ocazia la care participați. La mesele informale, așezați șervețelul in poala imediat ce va așezați. La ocazii formale, inainte de a desfașura șervețelul, așteptați ca gazda sa iși ia șervețelul de pe masa…

- Anna Roman a facut un gest de-a dreptul rușinos la mall. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe vedeta in timp ce-și parca mașina pe un loc destinat persoanelor cu dizabilitați. Frumoasa bruneta nu ține cont de nimic cand vine vorba de imaginea ei și s-a grabit sa-și duca hainele la curațatorie.