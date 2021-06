Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza uriașa in showbiz-ul romanesc! Alexandra Stan s-a casatorit in secret și a dezvaluit primele fotografii in rochia de mireasa. Nimeni nu știa ca artista traiește o frumoasa poveste de dragoste, dar iata ca aceasta este extrem de indragostita și se bucura de o etapa superba din viața ei! Alexandra…

- Nicole Cherry, care e insarcinata cu primul copil, a facut primele declarații despre nunta cu Florin Popa. Ea și iubitul ei nu se grabesc sa iși oficializeze relația, chiar daca vor deveni in curand parinți.Cantareața a anunțat ca, cel mai probabil, evenimentul va avea loc la anul.„Nu ne-am casatorit.…

- Diana Bișinicu a vorbit pentru prima oara despre divorțul care s-a zvonit in urma cu multe luni. Ce s-a intamplat in mariajul cantareței și ce a avut de spus despre separarea șocanta pe care nimeni nu ar fi prezis-o? Diana Bișinicu, primele marturii despre divorț Toata lumea s-a intrebat ce s-a intamplat,…

- Andreea Mantea traiește de aproape 5 ani o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat, caruia nu a vrut sa ii faca publica identitatea. Cu toatea astea, Cristi Mitrea a dezvaluit numele barbatului, intr-un interviu acordat lui Catalin Maruța. Mai mult, Cristi Mitrea, tatal baiețelului Andreei…

- Ariana Grande s-a casatorit in mare secret, pe 15 mai, cu iubitul ei, Dalton Gomez, cel cu care traiește o frumoasa poveste de dragoste de peste un an. Celebra artista a publicat ieri pe Instagram primele imagini de la nunta, in rochia de mireasa.

- Nicoleta Molnar a facut primele declarații dupa ce s-a casatorit cu partenerul ei de viața. Fosta concurenta de la Insula Iubirii a spus marele ”DA” in cadrul unei ceremonii restranse, la Cluj. Aceasta este insarcinata in 5 luni.

- Dupa o relație de cateva luni, Sandra Izbașa și Razvan Banica s-au logodit, insa s-au și casatorit deja? Declarația de dragoste facuta de aceata in mediul online pentru iubitul sau scoate la iveala un detaliu important.