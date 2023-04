Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan a dat detalii despre viața sa amoroasa și a explicat de ce nu iși mai dorește o relație serioasa pana la 35 de ani. Cantareața nu vrea un barbat cu bani, ci unul care sa fie sincer. Alexandra Stan a trecut printr-un divorț fulgerator, insa și-a revenit rapid dupa desparțire. Artista s-a…

- Andreea Balan a vorbit despre relația ei cu Jador și specualațiile care au aparut in ultimele zile. Vedeta a marturisit despre ce este vorba, de fapt, in imaginiile in care cei doi par extrem de apropiați.

- Jurnaliștii din Turcia susțin ca Alexandrei Stan i s-ar fi aprins, din nou, calcaiele. Și nu dupa oricine, ci dupa un fotbalist de acolo. Se pare ca barbatul este super cunoscut in Turcia. Acesta este cu 10 ani mai tanar decat artista. Are Alexandra Stan o relație secreta cu jucatorul?

- Alexandra Stan (33 de ani) viziteaza adesea orașul Istanbul, iar presa din Turcia speculeaza ca aceasta ar fi pus ochii pe un fotbalist de la Fenerbahce mai mic decat ea cu 9 ani: Altay Bayindir (24), portarul titular al echipei. Alexandra Stan este mare fana a formației lui Jorge Jesus și, in ciuda…

- Trupul fostului fotbalist Christian Atsu a fost gasit sub daramaturi, in urma cutremurului din Turcia. Fosta extrema a lui Chelsea și Newcastle United avea 31 de ani, iar acum juca pentru Hatayspor din Antakya, potrivit Sky News.

- Doinița Oancea și-a deschis sufletul și a vorbit despre suferințele prin care a trecut din dragoste. Actrița din serialul „Lia” a acceptat invitația lui Radu Țibulca pentru podcastul „Vin de-o poveste”. Doinița Oancea marturisește ca a invațat sa se iubeasca pe ea, dupa desparțirile pe care le-a avut.…

- Mai mulți copii au fost recuperați in viața de salvatorii din Turcia dupa zeci de ore in care au fost prinși sub darimaturi, in zonele grav afectate de cutremurul din 6 februarie, relateaza Al Jazeera, care citeaza presa turca, noteaza Libertatea. Printre aceștia se numara o fetița de 12 ani din provincia…

- Romania trimite o echipa RO-USAR, personal specializat de intervenție in situații de criza din cadrul Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), in Turcia, țara puternic afectata de cutremurul din noaptea de duminica, 5 februarie, spre luni, 6 februarie, potrivit unei decizii CNSU. „In…