Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 46 de ani, Andreea Marin este una dintre cele mai iubite și cele mai apreciate vedete din Romania. De-a lungul anilor, aceasta s-a implicat in multe proiecte, in multe campanii. Nici acum nu a renunțat sa faca ce ii place, așa ca muncește pe zi și 14-16 ore pe zi, dublu decat e normal.…

- Nașterea Domnului sau Craciunul este sarbatoarea bunatații lui Dumnezeu. Colindul ”Deschide ușa, creștine” ne indeamna sa deschidem ușa inimilor și sa intindem mainile catre cei care ne așteapta cu mare nerabdare. Impreuna sa redescoperim bucuria de a darui zambete și speranța in mai bine. Serviciul…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Europa de Est va depasi in curand pragul de 20 de milioane, potrivit unui bilant publicat duminica, 24 octombrie, de agentia de presa Reuters și preluat de Agerpres . Analiza a fost realizata in contextul in care aceasta regiune se confrunta cu cea mai grava situatie…

- “Metropolitan Life anunta o crestere de 31% a primelor brute subscrise pe semestrul 1 din 2021, comparativ cu anul 2020. In primele sase luni ale anului 2021, Metropolitan Life a inregistrat prime brute subscrise in valoare de 255.993.644 lei, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, cand valoarea primelor…

- Prețurile la gaze au inceput sa creasca foarte mult in toata Europa. Experții avertizeaza ca un scenariu de vreme extrema ar putea cauza probleme uriașe atat pentru consumatorii industriali, cat și pentru cei casnici, mai ales pentru cei care au centrale termice la apartament. ATP Motors. Campanii de…

- Fericirea și bucuria nunții și a casniciei Alexandrei Stan n-a durat prea mult. La doar cateva luni de cand s-a cununat și doua luni de cand a imbracat rochia de mireasa, fosta diva pop s-a desparțit de Emanuel Petre Necatu. Cei doi se cununasera pe 24 aprilie iar in vara au surprins pe toata lumea…

- Fericirea și bucuria nunții și a casniciei Alexandrei Stan n-a durat prea mult. La doar cateva luni de cand s-a cununat și doua luni de cand a imbracat rochia de mireasa, fosta diva pop s-a desparțit de Emanuel Petre Necatu. Cei doi se cununasera pe 24 aprilie iar in vara au surprins pe toata lumea…