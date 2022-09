Stiri pe aceeasi tema

- Marinela Mavrodin de la Insula Iubirii trece prin cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Tanara de 24 de ani va deveni curand mamica, iar vestea a fost dat chiar de ea pe rețelele sociale, in timp ce era in brațele iubitului.

- Andreea Antonescu și-a dorit enorm sa devina mama pentru a doua oara. Vedeta a surprins pe toata lumea cu marele anunț chiar la scurt timp dupa ce s-a intors din celebra emisiune ,,America Express”. Solista s-a bucurat enorm sa impartașeasca vestea cu cei care o iubesc de ani buni. Ce decizie a luat…

- Șansele ca o singura zodie din cele douasprezece ale horoscopului sa ramana insarcinata sunt tot mai mari la finalul lunii august. Se pare ca astrele favorizeaza fertilitatea in perioada urmatoare, in ceea ce privește un singur nativ. Daca iși doresc sa fie mame, acum este momentul sa lucreze la acest…

- Magda Palimariu este insarcinata in ultimul trimestru de sarcina. In curand iși va strange la piept bebelușul. Abia așteapta marele moment, dar pana atunci a transmis public gandurile pe care le are acum, intr-o postare pe rețelele de socializare. „Odata cu apariția sarcinii, pe langa bucurie și fericire,…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Bianca Pop și George Tomaziu sunt impreuna de o luna, iar cei doi vor sa faca pasul cel mare la altar. Fosta ispita de la Insula Iubirii este insarcinata in 5 saptamani și vor sa faca o nunta de vis. Bianca Pop se afla in Spania alaturi de partenerul ei.

- Vladuța Lupau iși dorește deja și alții copii. Artista și soțul ei, Adi Rus, vor deveni parinți de baiat peste aproximativ o luna. Se pare ca indragita cantareața planuiește ca pe viitor sa-și mareasca și mai mult familia. Avand in vedere cat de rasfațata a fost ea de fratele ei mai mare, solista spera…

- Alice Cavaleru e insarcinata cu al doilea copil. In scurt timp, vedeta va naște o fetița, il va face pe Vladimir Draghia tata pentru a doua oara. Acum, ea a pozat cu burta de gravida la vedere. Intr-o postare pe Instagram, Alice a anunțat ca a intrat in trimestrul al treilea de sarcina și s-a mandrit…

- Iulia Albu arata extrem de bine și are o silueta de invidiat. La aproape 41 de ani, vedeta poate starni invidie printre tinerele de 20 de ani, iar totul se datoreaza stilului sau de viața. Criticul de moda are o dieta extrem de bine pusa la punct care da roade și o ajuta sa arate perfect in orice zi…