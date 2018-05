Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble și Razvan Simion sunt impreuna de cațiva ani, insa nici pana astazi nu l-a prezentat parinților pe iubitul sau. Indragita artista a explicat care este motivul deciziei sale. Lidia Buble face parte dintr-o familie care respecta intocmai tradițiile și dogmele religioase, cu atat mai mult cu…

- Cantareața Alexandra Stan a luat șase kilograme intr-o luna in SUA. Vedeta nu a rezistat tentațiilor culinare de peste Ocean. Alexandra Stan s-a mutat in SUA de ceva vreme . Nu se afla singura peste Ocean, ci impreuna cu iubitul ei, Bogdan Staruiala . Cantareața a acordat un interviu pentru okmagazine.ro…

- Daca tot am ajuns in Los Angeles, am trecut si pe la cea mai noua locatara, din zona VIP romaneasca, de pe Coasta de Vest. Atat ea, cat si iubitul ei, Bogdan Staruiala, ne-au vorbit despre cum e sa pornesti, in doi, la un drum nou. La patru ani de la ultimul nostru interviu, am gasit-o pe Alexandra…

- Un videoclip cu o femeie care a marinat peștele cu ulei de motor a ajuns viral pe internet. Motivul pentru care nu nu a folosit ulei de gatit ci unul toxic. Intrebata ce face, femeia raspunde ca pune ulei de motor in tava plina de pește. Surprins, barbatul care filmeaza scena, cere explicații. “Trebuie…

- Prima reacție a lui Theo Pașa despre presupusa relație cu Simona Halep: ”E o fata speciala”. Theo Pașa, tanarul de origine aromana stabilit in SUA care s-a insinuat in anturajul celei maiu bune sportive din Romania , neaga ca ar avea o relație cu aceasta. Prima reacție a lui Theo Pașa despre presupusa…

- Revenita in tara pentru a-i fi alaturi tatalui sau bolnav, cantareata a profitat de sederea in Romania pentru a da cateva interviuri. Alexandra Stan (28) s-a mutat in luna septembrie 2017 in America, impreuna cu iubitul sau, Bogdan Staruiala, unde spera sa-si duca cariera la un alt nivel. Revenita in…