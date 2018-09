Alexandra, o tânără care ajută sute de copii Un om care se dedica altora. Alexandra este o tanara din Arad, care de un an a inceput sa demareze, pe cont propriu, campanii de mobilizare și donații pentru ca sute de copii sa poata zambi, macar pentru o clipa. Acțiunile de voluntariat nu sunt o noutate pentru Alexandra, aradeanca de 29 de ani implicandu-se inca din liceu in diferite campanii ca voluntar. Rechizite pentru 500 de copii Acum, in prag de nou an școlar, Alexandra Timar a inceput sa stranga rechizite pentru nu mai puțin de 500 de copii. Este vorba despre copii care nu și-ar permite un penar, un ghiozdan sau cateva caiete. „Prin campania… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

