Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Dinu l-a dat in judecata pe Adrian Mutu și a cerut poprirea veniturilor fostului soț, anunța Fanatik . Actrița vrea sa recupereze toți banii pe care fostul fotbalist trebuie sa-i dea pentru pensia alimentara a fiului lor, Mario. Alexandra Dinu a solicitat in instanța poprirea veniturilor antrenorului…

- Alexandra Dinu și-a dat in judecata fostul soț, la 18 ani de la divorțul dintre aceștia. Actrița cere poprirea salariului lui Adrian Mutu pentru a-și recupera banii pe care acesta i i-ar datora.

- Fostul fotbalist Adrian Mutu, actual antrenor la Rapid, nu i-a platit Alexandrei Dinu pensia alimentara in totalitate. Fosta soție l-a chemat in instanța și a asolicitat reținerea salariului pe care Mutu il primește ca antrenor la Rapid. Adrian Mutu a fost casatorit cu Alexandra Dinu o scurta perioada…

- Rapid București a obținut a cincea victorie consecutiva sub conducerea lui Adrian Mutu. Formația giuleșteana s-a impus pe terenul echipei UTA Arad, scor 2-0, intr-un meci disputat sambata in etapa a patra a play-out-ului Ligii 1.

- Fostul mare atacant al naționalei Romaniei, Adrian Mutu este noul antrenor al echipei Rapid București. Supranumit "briliantul" inca de pe vremea cand era fotbalist, tehnicianul l-a inlocuit pe Mihai Iosif și semnat un contract valabil pentru un an și jumatate.

- Fostul international Adrian Mutu a fost instalat, miercuri, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal FC Rapid Bucuresti, informeaza gruparea giulesteana intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial."Adrian Mutu este, incepand de astazi, noul antrenor principal al Rapidului, acesta…

- Fostul international Adrian Mutu (Inter, Chelsea, Juventus) a fost instalat, miercuri, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal FC Rapid Bucuresti, informeaza gruparea giulesteana intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Adrian Mutu și-a incheiat cariera de fotbalist in urma cu șase ani dupa 20 de ani de fotbal, la mari cluburi precum Inter Milano, Chelsea, Juventus ori Fiorentina. In perioada sa de glorie, in urma 12 ani, Mutu avea o avere evaluata la 12-14 milioane de euro. Insa in urma scandalului legat de consumul…