- Alexandra de la Insula Iubirii este in culmea fericirii! Fosta ispita le-a dezvaluit de curand fanilor ca este insarcinata. Din pacate, tanara a marturisit ca se confrunta și cu unele probleme. Iata despre ce este vorba, dar și mai important, cand urmeaza sa nasca!

Sportivul Henrik Lundqvist (Washington Capitals) nu va juca in sezonul urmator al NHL, el anuntand ca are o problema cardiaca, potrivit news.ro.

- UPDATE Ora 20:30 Traficul este blocat la aceasta ora, din cauza poleiului, pe mai multe tronsoane de drum in județul Buzau: – Pe DN2E85, intre km. 68(lim.jud.Ialomita) și 78, in zona Caldarușanca, polei generalizat pe partea carosabila. S-a luat masura restricționarii traficului rutier, pana la restabilirea…

Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial a anunțat ca au fost inregistrate inca doua decese in randul grefierilor in ultimele zile. Un caz este al Oanei Iordache, o mamica de 41 de ani, iar altul al unei femei, care a murit dupa cel de-al doilea stop cardiorespirator.

- Fostul Președinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin este de parerea ca Maia Sandu va avea probleme mari de pe urma negocierilor cu Renato Usatii. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii “Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4. „El o sa ramina tot timpul Usatii, cite voturi nu ar acumula.…

- Numarul deceselor din cauza pandemiei de coronavirus in Italia a crescut alarmant. Numarul de noi infectari zilnice a ajuns la aproape 30.000 de cazuri, iar marți au fost raportate 353 de decese, cea mai mare cifra din 6 mai și pana in prezent. De la inceputul pandemiei de Covid-19 și pana in prezent…

Un baiat de doar 4 luni, internat in spitalul din Sibiu, a murit a murit din cauza noului coronavirus. Bebelușul avea și alte afecțiuni grave, iar infecția cu noul coronavirus

- Lansarea filmelor „The Batman”, cu Robert Pattinson in rol principal, si „Dune”, cu Timothee Chalamet, a fost amanata din nou din cauza pandemiei, potrivit noului program anuntat de Warner Bros, relateaza News.ro.Dupa ce productia filmului a fost suspendata in luna martie, apoi in urma cu…