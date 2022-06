Stiri pe aceeasi tema

- "Din motive de securitate nu am spus data niciodata cand voi merge. Invitația am primit-o pe 4 aprilie și am inceput demeresurile dupa congresul PNL, pe 11, 12 aprilie. Inițial se preconiza ca vizita sa aiba loc pe 20 aprilie. Apoi am agreat cu premierul Denys Shmyhal ca vizita sa aiba loc pe 27 aprilie.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, dispune de „spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat premierul britanic, Boris Johnson. „Tinand cont de sprijinul masiv al Rusiei pentru ceea ce face, aparenta indiferenta a media ruse…

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a atins un nou maxim istoric de 61,14% in luna martie, in crestere cu 5,46 puncte procentuale de la o luna la alta, agravata de razboiul din Ucraina, arata cifrele oficiale publicate luni de Institutul National de Statistica din Turcia (Tuik), informeaza Noi.md cu referire…

- Impactul razboiului din Ucraina asupra economiilor din Europa Centrala si de Est (ECE) este estimat la 1-1,5- din PIB de specialistii Capital Economics, care avertizeaza ca regiunea va fi afectata pe doua canale: blocajele de pe lanturile de aprovizionare si cresterea preturilor la alimente si energie.…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, a gasit soluția pentru producatorii romani de mobila, care au ramas fara clienți in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei: acum ii indruma catre potențiali cumparatori in Kazahstan, țara care in care Putin trimisese trupe chiar inainte…

- Packeta Romania a inregistrat in 2021 o cifra de afaceri de 11,7 milioane de euro, cu 160% mai mare fata de 2020. ”Packeta Romania, sucursala locala a Packeta Group, platforma digitala globala pentru comertul online si compania cu cea mai mare retea de puncte pick-up din Europa Centrala si de Est, accelereaza…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis, in noaptea de vineri spre sambata, un nou mesaj in care afirma ca discutiile despre pace si securitate pentru Ucraina sunt „singura sansa” pentru Rusia de a-si reduce pierderile. „E timpul sa ne intalnim. E timpul sa vorbim”, a afirmat Zelenski.…