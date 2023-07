Alexandr Dughin le-a pus gând rău elitelor ruse! Filosoful pro-Kremlin cere represiuni ca pe vremea lui Stalin Pe blogul sau de pe Telegram, Dughin scrie ca represiunile in masa vor aduce „mareție” Rusiei. Mai mult, el cere literalmente sa se intoarca represiunilor impotriva „elitelor” de la Kremlin care s-au așezat confortabil in birourile lor, relateaza Ziare.com.”Cand au existat represiuni in URSS, țara era mare și puternica, s-a dezvoltat rapid. Cand s-au oprit, totul a inceput sa putrezeasca, sa se degradeze și sa se stinga. Absența represiunilor a oprit rotația elitelor. Și toate acestea tind spre nihilismul sovieticului tarziu și, cu atat mai mult, al epocii post-sovietice”, a scris ideologul lui… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

