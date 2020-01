Alexander Zverev este al treilea semifinalist de la Australian Open, proba masculin-simplu

Simona Halep, lovitură financiară după calificarea în semifinale la Australian Open 2020

Simona Halep va avea incasa un premiu in valoare de 2.065.000 de dolari australieni, echivalentul a 1,4 milioane USD daca ajunge in finala. Castigatoarea Australian Open 2020 va incasa un cec in valoare de 4.120.000… [citeste mai departe]