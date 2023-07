Alexander Novak, vicepremierul rus: Rusia nu exclude introducerea unor cote la exporturile de combustibili

Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile rusesti de petrol din porturile vestice urmeaza sa scada cu aproximativ 100.000-200.000 de barili pe zi, luna viitoare, fata de nivelurile din iulie, un semn ca Moscova isi respecta angajamentul de a reduce livrarile in tandem cu liderul OPEC Arabia Saudita, potrivit unor surse care au invocat…

- Rusia va reduce luna viitoare exporturile sale de petrol cu 500.000 de barili pe zi (bpd), a anuntat luni vicepremierul Alexander Novak, transmite Reuters. "In cadrul eforturilor necesare pentru a ne asigura ca piata petrolului ramane echilibrata, Rusia va reduce in mod voluntar aprovizionarea cu petrol…

- Rusia va reduce luna viitoare exporturile sale de petrol cu 500.000 de barili pe zi (bpd), a anuntat luni vicepremierul Alexander Novak, transmite Reuters, potrivit Agerpres."In cadrul eforturilor necesare pentru a ne asigura ca piata petrolului ramane echilibrata, Rusia va reduce in mod voluntar…

- Preturile petrolului au scazut cu peste 3 dolari in timpul tranzactiilor de joi, dupa ce viceprim-ministrul rus Alexander Novak a minimizat perspectiva unor noi reduceri de productie OPEC+ la intalnirea sa de saptamana viitoare, transmite Reuters.Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut…

- Statele Unite si Europa au acuzat Rusia ca a folosit energia pentru a limita eforturile Occidentului de a slabi campania militara a Moscovei in Ucraina. Moscova, la randul sau, acuza Occidentul ca foloseste dolarul si sistemele financiare ca pe niste arme, cum ar fi mecanismul international de plati…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Prețurile la alimente au crescut din nou in luna aprilie, la nivel mondial, potrivit unei analize a Organizației Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters. Totuși, potrivit specialiștilor, prețurile raman cu 20% sub recordul atins in luna…

- Preturile globale mai slabe inseamna ca petrolul rusesc este tranzactionat la sub 60 de dolari pe baril, nivelul plafonului de pret impus de tarile occidentale, facandu-l mai atractiv pentru cumparatorii asiatici, deoarece au mai putine probleme cu bancile si cu respectarea normelor. Exporturile de…

- Cotatia titeiului Brent a inchis la 77,69 dolari pe baril, pierzand 3,08 dolari sau 3,8%. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a inchis la 74,30 dolari pe baril, scazand cu 2,77 dolari, sau 3,6%. Datele Energy Information Administration (EIA), care arata ca stocurile de titei din SUA au…