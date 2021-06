Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Birjaru a primit o veste ce a lasat-o masca dupa ce a caștigat sezonul 9 Chefi la cuțite. Femeia a primit o propunere de la Catalin Scarlatescu sa lucreze alaturi de el in restaurantul pe care urmeaza sa il deschida in toamna acestui an, astfel ca prima femeie caștigatoarea a show-ului culinar…

- Veste bomba pentru fanii Chefi la cuțite, dupa ce Narcisa Birjaru a caștigat sezonul 9. Fosta concurenta a lui Catalin Scarlatescu iși dorește un copil cu soțul sau, iar barbatul a confirmat vestea. In cadrul unui interviu acordat recent, Alex Turcitu a spus el și Narcisa vor sa se mute la casa noua…

- De frumoasa e frumoasa, de ravinta nici nu incape indoiala, iar de iubit... cu cine se iubește Andra Mihail de la Chefi la cuțite, dupa terminarea show-ului? Fosta concurenta a lui Catalin Scarlatescu a dat carțile pe fața și le-a spus fanilor adevarul. Cu toate ca este curtata de foarte mulți barbați,…

- Satul de toate speculațiile, zvonurile și criticile aparute la adresa Narcisei Birjaru, dupa ce a caștigat sezonul 9 din Chefi la cuțite, de pe Antena 1, Alex Turcitu, soțul concurentei, a sarit in apararea acesteia pe rețelele de socializare. Partenerul de viața al concurentei lui Catalin Scaralatescu…

- Chefi la cuțite, sezonul 9, a ajuns la final de drum, iar Narcisa Birjaru a fost cea care a plecat cu premiul in valoare de 30.000 de euro acasa. S-a lasat cu lacrimi și cu urlete de bucurie, dar mai ales, cu laude. Alex Turcitu, soțul concurentei lui Catalin Scarlatescu, a avut o reacție uluitoare…

- Soțul Narcisei Birjaru de la „Chefi la cuțite” a transmis un mesaj public. E mandru de soția lui, acesta și-a dezvaluit sentimentele de iubire in fața urmaritorilor din mediul onlinec, dupa 10 ani de relație. Narcisa Birjaru e una dintre semifinaliștii „Chefi la cuțite”, sezonul 9 . Show-ul culinar…

- Nicoleta Pop, fosta concurenta de la Chefi la cuțite nu lucreaza in bucatarie. Deși domeniul culinar este o pasiune pentru ea, blonda de la Chef Catalin Scarlatescu muncește intr-un alt domeniu.

- Narcisa Birjaru face parte din echipa mov, echipa lui Catalin Scarlatescu de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9. Concurenta s-a remarcat cu preparatele ei, dar și cu glumele și felul ei de a fi. Catalin Scarlatescu a vrut neaparat sa o aiba in echipa lui din acest sezon de la „Chefi la cuțite” pe Narcisa…