Stiri pe aceeasi tema

- Perneș și Sabrina de la Mireasa sezon 5 nu s-au ținut de mana in emisia live din 17 iunie 2022. Baiatul a zis ca ea ar trebui sa explice momentul pentru ca fata refuza sa-l țina de mana.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- FOTO VIDEO| HOȚI de biciclete, surprinși in Alba Iulia: Cum au reușit doi tineri sa dispara cu ele in cateva secunde HOȚI de biciclete, surprinși in Alba Iulia: Cum au reușit doi tineri sa dispara cu ele in cateva secunde Doi tineri sunt cautați de catre autoritați pentru ca au furat doua biciclete…

- TIPURI DE ULEIURI DE MOTOR. CUM POȚI FACE DIFERENȚA? Exista trei tipuri de uleiuri de motor pe piața, ce se pot imparți conform urmatoarelor criterii de clasificare: 1) SAE (Societatea Inginerilor Auto). Acest criteriu ia in considerare gradul de vascozitate al uleiului, determinat de temperatura. In…

- Reprezentanții clubului “Life is Dance” Alba Iulia (antrenori Ionuț Ionescu și Bianca Ionescu-Racolța) au avut o comportare remarcabila la Campionatul Național pe secțiuni, facand fața celor mai puternice cupluri autohtone, in urme unei pregatiri ce a inceput in luna ianuarie. De curand, la Timișoara,…

- Elena Udrea trece prin momente foarte grele. Fostul ministru a fost amenințat cu moartea. Femeia a oferit cateva detalii chiar in sala de judecata. Cu ce cerința a venit catre magistrați? Aceasta a ieșit temporar din arest in cursul zilei de miercuri pentru a fi audiata de autoritațile bulgare. „Va…

- Cosmin Seleși, inlocuit cu Pepe la Te cunosc de undeva Cosmin Seleși a incheiat dupa mulți ani colaborarea cu Antena 1 la finele anului trecut. Acum, postul tv a inceput deja filmarile pentru un nou sezon de Te cunosc de undeva. Pana acum, emisiunea era prezentata de Cosmin Seleși alaturi de Alina Pușcaș.…