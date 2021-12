Stiri pe aceeasi tema

- Alex Mațan a incheiat sezonul in MLS, și-a dus iubita, de ziua ei, in Seychelles, deschizand ediția de paradis a sarbatorilor de iarna. Tot acolo, fostul fotbalist de la Viitorul a cerut-o in casatorie pe Elena, femeia care ii e alaturi de mai mulți ani. Alexandru Mațan, 22 de ani, a dat startul sezonului…

- Andrada și Victor de la Mireasa au avut parte de cea mai frumoasa revedere. Dupa ce Victor a plecat din casa, a avut ocazia sa iși revada iubita intr-un cadru romantic. Concurentul nu a stat prea mult pe ganduri și a cerut-o in casatorie pe iubita sa. Andrada a fost extrem de emoționata și a spus marele,,…

- Madalina, iubita concurentului de la Asia Express a avut parte de cea mai romantica cerere in casatorie alaturi de prietenii apropiați. Emi și iubita sa se cunosc de ceva timp și cei doi au decis sa-și uneasca destinele.

- Emi a facut marele pas in ediția 40 a sezonului 4 din Asia Express. Concurentul și-a pregatit cererea in casatorile inca de cand era pe Drumul Imparaților, iar marele eveniment a avut loc astazi, 23 noiembrie 2021.

- Kanye West declara recent ca vrea sa fie impreuna cu Kim Kardashian, insa acum a fost surprins alaturi de noua lui iubita, care e cu 22 de ani mai tanara decat el. Și despre Kim se zvonește ca ar fi foarte apropiata de comediantul Pete Davidson. La scurt timp dupa ce Kanye West declara in interviul…

- Crina, iubita celebrului fotbalist a avut parte de cea mai romantica cerere in casatorie, dar cu siguranța s-ar fi mulțumit și cu ceva mai simplu, atat timp cat Razvan Marin ii punea pe deget același inel superb. Spunem asta pentru ca fotbalistul are o relație de ani buni cu Crina, o tanara superba,…

- De doi ani, actrița Kristen Stewart formeaza un cuplu cu scenarista Dylan Meyer. Cele doua se pregatesc pentru nunta, iar actrița americana cunoscuta pentru rolul din „Twilight” iși dorește o ținuta atipica. In cadrul unui interviu, actrița internaționala Kristen Stewart a declarat ca a fost ceruta…

- Viviana Sposub și George Burcea traiesc o frumoasa poveste de dragoste de aproape doi ani, iar cei doi sunt hotarați sa faca pasul cel mare. Recent, fosta concurenta de la „Ferma” a raspuns unor intrebari puse de fanii de pe contul de socializare. Una dintre intrebarile pe care aceasta a primit-o a…