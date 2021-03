Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile FC Viitorul și Columbus Crew au ajuns la un acord pentru transferul internaționalului Under 21 Alexandru Mațan la formația din Major League Soccer, campioana Statelor Unite ale Americii in 2008 și 2020. In varsta de 21 de ani, Mațan a evoluat in 24 de partide din acest sezon pentru FC Viitorul…

- Dupa studiile din Statele Unite ale Americii, piteșteanca Diana Pirciu a inceput sa lucreze la Federația Romana de Fotbal. Primul rol pe care l-a avut a fost in cadrul Departamentului Marketing, unde se ocupa de relația cu sponsorii echipei naționale. Ulterior a inceput sa coordoneze acțiuni de responsabilitate…