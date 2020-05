Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala a Jandarmeriei a fost implicata intr-un accident rutier, luni seara, in Piata Avram Iancu din Cluj, jurul orei 21.00. Doi jandarmi au fost transportati la spital, dar starea lor este stabila.

- Doua persoane au ajuns la spital, in noaptea de luni spre marti, in urma unui accident rutier petrecut in jurul orei 3,30 pe drumul european E85, in localitatea Sabaoani, a declarat purtatorul de cuvant al Inspecoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Irina Popa. Autoturismul in care se aflau…

- Cunoscutul compozitor Horia Moculescu (83 de ani) s-a simțit rau și a fost internat de urgența cu suspiciuni de coronavirus. Rezultatele celor patru teste sunt negative, a transmis vineri dr. Adina Alberts citandu-l pe Horia Moculescu. „Da, domnul Horia Moculescu a fost testat pentru COVID-19! A fost…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți prelungirea starii de urgența pentru alte 30 de zile. Decretul semnat de președinte urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial. Starea de urgența este prelungita pana pe 14 mai. In termen de 5 zile Parlamentul trebuie sa voteze prelungirea starii de urgența.

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla – Centrul Operativ a anunțat vineri ca pe teritoriului administrativ al Municipiului exista in acest moment 44 de persoane in autoizolare și niciun caz de infectie cu COVD-19. „Se afla in autoizolare persoanele care s-au intors dintr-o…

- Momente de panica la Survivor Romania, in ediția de luni seara, la Kanal D. Stresul și oboseala și-au spus cuvantul, iar Elena Ionescu, din echipa Faimoșilor, a ajuns la spital, dupa ce a leșinat in fața tuturor.Luni, in tabara Faimoșilor a fost agitație, dupa ce Elena a cazut pur și simplu din picioare,…

- Vica Blochina a ajuns de urgența la spital. In urma unui accident, vedeta și-a fracturat piciorul, iar medicii au fost nevoiți sa il puna in ghips.Din discuția inregistrata de Vica și difuzata pe contul ei de socializare, se pare ca bandajul ghipsat este doar provizoriu.„Nu am avut probleme de sanatate…

- O femeie insarcinata si cei zece copii ai sai s-au intoxicat cu gaz in locuinta lor din regiunea Rovno, Ucraina. Toti au au fost dusi de urgenta la spital. Cel mai mic dintre copii are 11 luni, iar cel mai mare, 14 ani.