- Consiliul Local Sfantu Gheorghe a aprobat incheierea unui parteneriat intre Directia de Asistenta Sociala, Fundatia Crestina Diakonia si Serviciul de Ajutor Maltez din Romania in vederea derularii unui program pilot de sprijinire a 200 de copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate.…

- Președintele Partidului Republican din Romania (PPR), Alexandru Coita, alaturi de colegii lui de partid au inițiat o consultare printre romanii din țara și din diaspora pentru a-i proteja pe cei care aleg ca termporar sa muncesca in afara țarii. Ei cer stoparea sclavagismului modern și spun ca ”Respectul…

- Milioane de romani nu și-au gasit acasa un loc de munca decent platit și in cautarea lui au fost nevoiți sa plece in afara țarii. Niciun guvern nu a venit cu o soluție eficienta pentru a le oferi posibilitatea de a lucra in Romania. De banii necesari ar fi putut face rost chiar din așa-zisa […] Source

- Se reiau cursele internaționale de transport de persoane, a anunțat, ieri seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Astfel, atat romanii care vor sa se intoarca in țara, cat și cei care vor sa plece la munca in strainatate, pot apela la companiile de transport rutier internațional. Mare atenție,…

- Muncitorii sezonieri romani suspecți de coronavirus, care au plecat in Germania luna trecuta, vor fi trimiși inapoi in Romania.Potrivit unor surse, un avion in care se aflau circa 200 de romani urma sa aterizeze astazi pe Aeroportul din Targu Mureș.

- Președintele Klaus Iohannis susține ca romanii care au plecat la munca in strainatate, in special in Germania, fac parte din categoria muncitorilor sezonieri. Președintele arata ca aceștia nu au fost trimiși de catre statul roman și admite ca s-au petrecut erori organizatorice.”In fiecare…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat joi la sediul MAI ca Romania are la aceasta ora inca 13.524 de locuri de carantina instituționalizata pentru romanii care vin in țara. El le-a transmis celor din Diaspora sa nu incerce sa vina in țara cu gandul ca vor sta in izolare la domiciliu, pentru…

- Premierul Ludovic Orban a declarat la B1 ca isi doreste integrarea pe piata muncii din Romania a romanilor care au revenit din strainatate, cu zecile de mii, in acest context al pandemiei de coronavirus. Astfel, Executivul pregateste programe pentru sustinerea si integrarea romanilor care s-au intors…