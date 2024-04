Atacantul formatiei Universitatea Craiova, Alex Cimpanu, a explicat motivele care au condus la esecul cu FCSB. El spera ca o victorie cu Farul Constanta, in jocul de vineri, de la ora 20.30, de pe „Ion Oblemenco“ sa mai indulceasca situatia. „A contat infrangerea din meciul cu Otelul, pentru ca moralul nostru a fost putin scazut. Am venit la Bucuresti cu ganduri mari, sa castigam, dar, din pacate, plecam acasa dezamagiti. Ne-a lipsit foarte mult Alex Mitrita in aceasta seara (duminica – n.r.). Ne ajuta mult. Il asteptam cat mai rapid alaturi de noi. S-a simtit si oboseala in randul unora dintre…