- Alex Bodi a fost eliberat din arestul preventiv și a ținut sa faca primele declarații despre viața lui personala, dupa desparțirea de Bianca Dragușanu. Afaceristul nu doar ca a reluat legatura cu rusoaica Daria Radionova, insa cei doi formeaza acum oficial un cuplu și se declara mai fericiți ca oricand.…

- Alex Bodi ofera in exclusivitate un interviu de colecție pentru Antena Stars. In doar cateva momente, de la ora 14, numai la Star Magazin, emisiunea prezentata de Laura Micovschi, afaceristul vorbește despre viața sa, acum, dupa cele intamplate in ultima perioada.

- Cu doar doua zile in urma, mai exact pe 31 decembrie, Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate imaginile momentului cu Alex Bodi, din propria sa casa! Potrivit surselor noastre, afaceristul și-ar fi agresat fosta soție, femeia cu care are un copil! Iata ce se va intampla cu afaceristul, dupa aceste…

- Judecatorii au luat o decizie uluitoare in cazul lui Alex Bodi! Avocatul fostului soț al Biancai Dragușanu a oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre ceea ce risca afaceristul la inceputul anului urmator! Detalii incredibile!

- Bianca Dragușanu a facut bilanțul anului 2020, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars. Vedeta a vorbit despre cele mai recente intamplari nefericite din viața sa, desparțirea de Alex Bodi și dezamagirile provocate de foști prieteni. Bianca Dragușanu, durerile din spatele vieții aparent perfecte…

- Gata cu secretele și cu mesajele subtile! Alex Bodi a confirmat in mod oficial desparțirea de Bianca Dragușanu! Afaceristul a spus chiar și motivul separarii! Și-au spus adio la doar doua luni de la ultima impacare!

- Adriana Bahmuțeanu este o vedeta care nu se teme sa spuna lucrurilor pe nume, astfel ca orice detaliu din viața ei nu poate trece cu vederea. Jurnalista a dezvaluit la ce chinuri era supusa in copilarie, chiar de cptre cea care ar fi trebuit sa o ajute sa iși formeze un drum in viața, inca de la varste…