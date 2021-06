Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Iordache a intrat și mai mult in atenția presei, asta dupa ce s-a afișat cu Alex Bodi de mai multe ori. Tanara a marturisit ce au spus apropiații atunci cand au aflat despre ea și afacerist.

- Bianca Iordache a vorbit azi despre relația pe care o are cu Alex Bodi. Aceasta a spus ca nu este interesata de fostele relații ale lui, dar nici nu dorește sa intervina in problemele pe care are cu fostele sale partenere de viața. Aceasta pare sa fie cucerita de charisma antreprenorului din Mediaș.…

- Iulia Salagean nu mai tace și vorbește deschis despre femeile care vin și pleaca din viața lui Alex Bodi. In cadrul interviului oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, fosta soție a afaceristului și-a exprimat parerea sincera despre presupusa relație dintre aceasta și noua lui cucerire, Bianca…

- Alex Bodi știe cum trebuie sa-și rasfețe noua partenera, astfel ca afaceristul nu se da inapoi de la nimic și o impresioneaza de fiacare data. Acum a ales sa-i faca un alt cadou spectaculos și l-a imparașit și cu fanii.

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cel mai controversat ”cuplu” al momentului. Dupa ce Bianca Iordache a declarat ca este in cunoaștere cu Alex Bodi și ca nu exclude o relație cu afaceristul, gurile rele au aruncat zvonuri conform carora, in trecut, focoasa bruneta ar fi fost amanta lui Gabi Badalau. Bianca…

- Unitatile administrativ-teritoriale care monteaza echipamente electronice de supraveghere video si componentele acestora de transmisie sunt excluse de la obligatia de plata catre proprietarul sistemului de iluminat public, potrivit unui proiect initiat de deputati PSD, adoptat luni de Senat.…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat in urma cu puțin timp in urma ca vom avea o relaxare pas cu pas, fiind elaborat calendarul cu acești pași pana pe 1 septembrie. De la 15 mai nu mai este obligatorie masca in aer liber cu cateva excepții „Din 15 mai se elimina portul maștii la exterior cu cateva…

- Bomba in showbiz! Dupa o mulțime de zvonuri care au tot vehiculat, Alex Bodi a decis sa nu se mai ascunda. Controversatul om de afaceri a confirmat public desparțirea de rusoiaca Daria Radionova. Iata care sunt gesturile care l-au dat de gol pe fostul soț al Biancai Dragușanu!