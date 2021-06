Stiri pe aceeasi tema

- Nicio seara fara distracție! Cam așa stau lucrurile in cazul Biancai Iordache și al lui Alex Bodi, asta pentru ca cei doi petrec mereu timp impreuna, iar noaptea trecuta au fost in oraș cu mai mulți prieteni. Aceștia și-au dat frau liber sentimentelor in public, au fost foarte apropiați și s-au imbrațișat.

- Bianca Iordache și Alex Bodi ies de cateva zile impreuna tot timpul, iar asta se intampla și in aceste momente. Cei doi se afla la un restaurant de fițe și se comporta ca doi indragosiți.

- Bianca Iordache a intrat și mai mult in atenția presei, asta dupa ce s-a afișat cu Alex Bodi de mai multe ori. Tanara a marturisit ce au spus apropiații atunci cand au aflat despre ea și afacerist.

- Noua cucerire a lui Alex Bodi se pare ca merge pe urmele Biancai Dragușanu, asta deoarece Bianca Iordache are mai multe operații și intervenții și nu vrea sa se opreasca aici. Chiar ea a marturisit la Showbiz Report ce imbunatațiri și-a facut.

- Alex Bodi știe cum trebuie sa-și rasfețe noua partenera, astfel ca afaceristul nu se da inapoi de la nimic și o impresioneaza de fiacare data. Acum a ales sa-i faca un alt cadou spectaculos și l-a imparașit și cu fanii.

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cel mai controversat ”cuplu” al momentului. Dupa ce Bianca Iordache a declarat ca este in cunoaștere cu Alex Bodi și ca nu exclude o relație cu afaceristul, gurile rele au aruncat zvonuri conform carora, in trecut, focoasa bruneta ar fi fost amanta lui Gabi Badalau. Bianca…

- Alex Bodi a fost surprins noaptea trecuta in compania unei brunete focoase pe numele sau Bianca Iordache. Afaceristul a pus ochii pe ea, dar nu e singurul din showbiz. Chiar și Pepe a recunoscut ca a fost atras de tanara cu forme voluptoase.