Stiri pe aceeasi tema

- Cum se descurca Alex Bodi cu noua lui viața? Afaceristul celebru a fost nevoit ca brusc sa se obișnuiasca cu condiții extreme fața de ceea ce avusese parte pana nu cu mult timp in urma. Detalii despre postura in care se afla! Ce probleme are fostul soț al Biancai Dragușanu? Ce face Alex Bodi in […]…

- Alex Bodi e in doliu, iar vestea trista vine pentru afacerist chiar in spatele gratiilor, acolo unde se afla acum! Mama acestuia a postat pe pagina de socializare o imagine prin care iși exprima durerea pierderii suferite!

- Dupa mai bine de doua ore de audieri, magistrații au decis ieri ca Alex Bodi sa ramana dupa gratii pentru 29 de zile. Cum a ajuns afaceristul in spatele gratiilor. Probele care l-au dus pe Alex Bodi in spatele gratiilor Alex Bodi a fost saltat miercuri de catre mascați dupa mai multe percheziții. Cunoscut…

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro! Noi va prezentam probele care il incrimineaza pe Alex Bodi! Iata cum a ajuns fostul iubit al Biancai Dragușanu in spatele gratiilor pentru 29 de zile! Avem documentul exclusiv!

- Viața lui Alex Bodi s-a schimbat enorm de mult in ultimele doua zile. Cum a reacționat Bianca Dragușanu dupa ce a auzit vestea ca fostul soț a ajuns in spatele gratiilor? Aceasta sigur se aștepta ca tot coșmarul afaceristului sa se incheie. Reacției Biancai Dragușanu la auzul veștii ca Bodi ramane dupa…

- Fane Risipiteanu este barbatul suspectat ca ar fi complicele lui Gheorghe Dinca. Sora acestuia a ajuns in fata magistratilor pentru a-i confirma nevinovatia. Inca de la inceput a spus ca nu l-ar vedea pe fratele ei in stare de viol. Avocatul familiei Maceșanu, Aurel Moldovan, a facut…

- Detalii exclusive din triunghiul amoros format din Bianca Dragușanu, Daria Radionova și Alex Bodi. Dupa ce blonda a publicat imagini și rusoaica, aducandu-i cuvinte grele, se pare ca ieri, la ceas de seara, cele doua au avut parte de cateva conversații incredibile. Iata ce se intampla acum intre cele…