- Totul s-a intamplat in apropierea unui restaurant de fițe din București, scrie wowbiz.ro. Bianca și Bodi se aflau langa limuzina lor de lux și se certau, fara sa se mai gandeasca deloc ca ar putea fi vazuți de cineva! La un moment dat, lucrurile au degenerat, barbatul a ridicat tonul și s-a indreptat…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au facut apariția aseara, la un eveniment monden, la doar cateva ore dupa ce in mediul online au aparut imagini video in care omul de afaceri era agresiv cu soția sa . Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au comportat pe cat posibil de normal, insa tensiunea dintre cei doi…

- Ce se intampla intre Bianca Dragusanu si Alex Bodi? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele fanilor. Dupa ce in urma cu cateva zile Spynews a anuntat in exclusivitate ca cei doi divorteaza, iar mai apoi tot paparazzii Spynews au fost cei care i-au surprins impreuna, in ipostaze extrem de apropiate…

- Incurcate mai sunt caile relatiei dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi. Cand toata lumea astepta oficializarea divortului dintre ei, dupa ce au depus actele la notar, focoasa blondina si afaceristul le dau decisiva carcotasilor. Cei doi au iesit in oras, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din…

- Dupa anunțul de divorț, Bianca Dragușanu a publicat pe rețelele de socializare o fotografie in care se poate vedea ca are pe mana niște rani, iar textul care insoțea imaginea era „Signs of love" (n.r. semne de iubire), scrie unica.ro. Citeste si Bianca Dragusanu, dezlantuita in club dupa ce…

- Cancan prezinta imagini din care se vede cum, in jurul orei 23:30, Bianca Dragușanu și Alex Bodi parasesc luxosul restaurant din zona Herastru și se indreapta destul de agitați spre parcarea localului. Dupa ce au parcurs doar cațiva pași, de la ieșirea din local pana-n parcare, musculosul o agreseaza…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi se pregatesc pentru marele pas catre altar. Cei doi se pare ca planifica sa faca nunta in aceasta toamna. Bianca Dragușanu va imbraca pentru a doua oara rochia de mireasa in aceasta toamna, dupa ce in luna august s-a casatorit civil cu omul de afaceri Alex Bodi. Cei doi…