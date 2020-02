Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi, sotul Biancai Dragusanu, si-a deschis o noua afacere. Desi intoarce banii cu lopata, musculosul blondinei nu se opreste din a face investitii, care ii aduc un profit pe masura.

- Alex Bodi, soțul Biancai Dragușanu are doua fetițe pe carele iubește foarte mult. Afaceristul a fost surprins alaturi de vedeta și defetița acesteia, Sofia, in aeroport.Imaginile surprinse au aratat modul in care Alex Bodi se comporta cu fetița Biancai Dragușanu. Alex Bodi iubește copii și iși mai…

- Victor Slav este un tata implicat total in creșterea fetițeilui și a Biancai Dragușanu. Prezentatorul tv a facut dezvaluiri emoționantedespre relația pe care o are cu Sofia, in varsta de 3 ani. „Este un copil foarte activ, nu sta locului o secunda. Bunica o rasfața foarte mult și nu exista 'Nu' la orice…

- Bianca Dragușanu și fosta soție a lui Alex Bodi se ințeleg foarte bine și chiar sunt prietene. Cele doua femei petrec mult timp impreuna. Cu doar o saptamana au petrecut pana in zori de zi la ziua de naștere a lui Alex Bodi, iar acum cu toții sunt impreuna intr-un oraș din țara, unde petrec clipe…

- Toata lumea il cunoaște pe Alex Bodi, mai ales de cand a intrat intr-o relație și apoi s-a insurat cu Bianca Dragușanu. Dar nu mulți știu ca acesta are doua fetițe din relații anterioare. Barbatul a declarat ca o trateaza pe micuța Sofia Natalia, fiica Biancai și a lui Victor Slav, ca pe propriul copil,…

- Bianca Dragușanu este una dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul romanesc. Aceasta a fost mereu pe fuga, mereu excentrica, mereu cautand iubirea patimașa. Din nefericire, multe din relațiile sale cu barbați celebri i-au ramas in minte doar in categoria lecțiilor de viața.

- Ziua și speculațiile. Așa arata viața Biancai Dragușanu, care a fost ținta mai multor zvonuri, unele mai incredibile ca altele. Azi, s-a propagat o știre șoc: Bianca Dragușanu ar fi incercat sa se arunce in fața mașinilor, dupa o cearta aprinsa cu Alex Bodi. Este adevarat sau nu? Totul, de la zvonurile…