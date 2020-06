Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a fost dus in carantina instituționalizata dupa ce, marți noapte, a fost surprins conducand pe șoseaua Pipera. Fostul soț al Biancai Dragușanu trebuia sa se afle in izolare in perioada 13-26 iunie. Mai mult, barbatul a primit și o amenda și a ramas fara permis de conducere, intrucat conducea…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei de marți, peste 140 de amenzi pentru nerespectarea masurilor de prevenire și combatere a pandemiei de COVID-19.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor…

- Un galațean de 45 de ani i-a pus pe oamenii legii la mare incercare, dupa ce a fugit și din izolare, și din carantina, ajungand, mai apoi, la psihiatrie. Soția lui sigur a fost impresionata de gest.

- Un galațean, care a fugit din izolare, dornic sa-și vada familia, a fost dus intr-un centru de carantina. Aici a sarit pe geam și s-a ranit, dupa care a devenit agresiv și a injurat medicii. In cele din urma, omul a fost dus la psihiatrie, informeaza Mediafax.In varsta de 45 ani, barbatul, baut fiind,…

- Imagini parca desprinse din film, la Soroca, acolo unde este stare de carantina. Orașul este impinzit de polițiști, salvatori și militari, iar la intrate in localitate sint instalate mai multe filtre. In municipiul Soroca, pina astazi, au fost inregistrate 205 cazuri de COVID-19, iar cinci persoane…

- Tanar din Argeș, plecat din izolare! Acesta a fost amendat și plasat in carantina instituționalizata. Politistii secției Valea Mare Pravaț, care acționau impreuna cu un echipaj de jandarmi din cadrul Detașamentului 1 mobil, intr-un punct de control din nordul județului au depistat ieri intr-un autoturism…

- In ultimele 24 de ore, angajați ai Poliției, Jandarmeriei, Poliției Locale, Armatei și din cadrul altor structuri au participat la mai multe acțiuni pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul COVID-19 in județul Argeș. Au fost verificate 1984 de persoane, cu privire la respectarea masurilor de izolare…

- Scandal intr-o comuna argeșeana! Tanar plecat din izolare, amendat și plasat in carantina. Vineri, pe 3 aprilie, polițiștii Secției de Poliție Rurala Bascov au intervenit la un o stare conflictuala, pe raza localitații Merișani. Cu ocazia intervenției, un tanar de 21 de ani, aflat in izolare la domiciliu…