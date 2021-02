Stiri pe aceeasi tema

- 9 februarie 2021, zi de mare importanța pentru Alex Bodi! Se intoarce sau nu celebrul afaceristul dupa gratii? Iubitul Dariei Radionova, prima reacție dupa ce a stat din nou in fața judecatorilor. Ce au decis magistrații?

- S-a zvonit ca a plecat acasa dupa ce Alex Bodi s-a intalnit cu Bianca Dragușanu! Prima reacție a Dariei Radionova, dupa ”intalnirea virtuala” a iubitului sau. Ce a declarat rusoiaca la Antena Stars?

- Vestea ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au intalnit a ajuns și la urechile Dariei Radionova, iubita afaceristului, care a avut și o reacție in acest sens. Ce a facut frumoasa rusoaica va spunem imediat.

- Controversele continua in cazul presupusei relații dintre Bianca Dragușanu și fiul de milionar, Gabi Badalau. Dupa ce blondina și fostul ei soț, Alex Bodi, s-au desparțit și au spus ca nu mai doresc nici macar sa iși pronunțe numele, iata ca surse din anturajul celor trei fac o dezvaluire de-a dreptul…

- Alex Bodi a primit vestea judecatorilor, chiar astazi. A fost o zi decisiva pentru afecristul din Mediaș. Ce se intampla cu fostul soț al Biancai Dragușanu, citiți in articolul de mai jos. Decizia judecatorilor in privința lui Alex Bodi. Ce se intampla cu averea afaceristului Alex Bodi a primit vestea…

- Alex Bodi a spus tot adevarul despre clipele grele pe care le-a trait in ultima perioada si a povestit ce s-a intamplat in inchisoare. Afaceristul din Medias se afla acum in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Alex Bodi povesteste despre ceea ce s-a intamplat in inchisoare Dupa 30 de zile in care…

- Imagini bomba au fost obținute in exclusivitate de reporterii SpyNews.ro. Alex Bodi și turcul cu care s-a scris ca ar fi fost Bianca Dragușanu s-au intalnit la Instanbul. Iata ce s-a intamplat intre cei doi barbați.